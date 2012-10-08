Приватный проект для Рыбка Александр (alraa)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка146 просмотров

Необходимо сверстать 2 внутренние страницы.

13 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень позитивно поработали с Александром. Отличное качество работы, сдано сильно раньше срока - рекомендую!
Марат - образцовый заказчик, приятен в общении, что важно. Мгновенная оплата. Надеюсь не последний совместный проект. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад

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