Здравствуйте, Дамы и Господа :) Итак, требуется специалист по shop script или webasyst для запуска двух сайтов. Задачи - верстка и привязка существующего дизайна, а так же некоторые программные доработки, не особенно ...
Приватный проект для Рыбка Александр (alraa)
Необходимо сверстать 2 внутренние страницы.
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