Здравствуйте, Дамы и Господа :)

Итак, требуется специалист по shop script или webasyst для запуска двух сайтов.

Задачи - верстка и привязка существующего дизайна, а так же некоторые программные доработки, не особенно сложные.

По срокам нужно уложиться до конца недели.

Приветствуются кандидаты писавшие какие-либо дополнительные модули для данной CMS. В заявке просьба указывать какие именно модули вами были написаны и с каким функционалом.