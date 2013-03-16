Добрый день. Необходимо заверстать psd в html. Кроссплатформенно.
WebAsyst
Здравствуйте, Дамы и Господа :)
Итак, требуется специалист по shop script или webasyst для запуска двух сайтов.
Задачи - верстка и привязка существующего дизайна, а так же некоторые программные доработки, не особенно сложные.
По срокам нужно уложиться до конца недели.
Приветствуются кандидаты писавшие какие-либо дополнительные модули для данной CMS. В заявке просьба указывать какие именно модули вами были написаны и с каким функционалом.
Выбранный исполнитель
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