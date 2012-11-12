Верстка (срочно)

Нужно сверстать 4 страницы. Две страницы есть тут

http://download.alesko.eu/canet2.zip

И две еще будут готовы (на них форма логинации и формуляр)

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение цены и сроков. Заявки без цен и сроков безжалостно удаляются