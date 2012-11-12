Верстка (срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка290 просмотров

Нужно сверстать 4 страницы. Две страницы есть тут

http://download.alesko.eu/canet2.zip

И две еще будут готовы (на них форма логинации и формуляр)

От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение цены и сроков. Заявки без цен и сроков безжалостно удаляются

13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад

Выбранный исполнитель

galkin_lancer
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Сделал все оперативно и как надо, рекомендую
Всё отлично

Заявки фрилансеров

galkin_lancer
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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