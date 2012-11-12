Добрый день. Необходимо заверстать psd в html. Кроссплатформенно.
Верстка (срочно)
Нужно сверстать 4 страницы. Две страницы есть тут
http://download.alesko.eu/canet2.zip
И две еще будут готовы (на них форма логинации и формуляр)
От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), а также предложение цены и сроков. Заявки без цен и сроков безжалостно удаляются
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