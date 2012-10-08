Верстка темы для Yii

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки137 просмотров

Необходимо сверстать тему, плюс около 10 простых страниц на которых располагаются формы, для Yii с использованием лого, шрифтов и цветовой гаммы http://ecustoms.ru/

Тема должна иметь все базовые классы.

Файлы

form.css

ie.css

main.css

print.css

screen.css

Дизайн страниц простой. Пример главной страницы прикреплен. Все остальные страницы в таком же ключе.

Yii
13 лет назад
maxxdev
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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