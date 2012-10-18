Добрый день. Необходимо заверстать psd в html. Кроссплатформенно.
Верстка сайта div-ная
Ищется верстальщик который умеет:
- верстать блоками (div) или смешано (с таблицами)
- делать хорошую "резину"
- со знанием css выше среднего, чтобы например делать скругления и кнопки в стиле Twitter Bootstrap, а не просто картинкой кнопку лепить
- минимум кода для дальнейшего seo и быстрой загрузки страниц: (одна папка картинок "i"), одна папка "css" "js" со стилями и скриптами
- читаемость кода, чтобы мы могли править в дальнейшем чужой код
пример наверстаных нами сайтов:
html5 css3 также приветствуется - т. к. возможно и длительное сотрудничество
просьба указать цену за верстку титула + 1 внутренней приведенного макета
Выбранный исполнитель
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