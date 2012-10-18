Верстка сайта div-ная

Ищется верстальщик который умеет:

- верстать блоками (div) или смешано (с таблицами)

- делать хорошую "резину"

- со знанием css выше среднего, чтобы например делать скругления и кнопки в стиле Twitter Bootstrap, а не просто картинкой кнопку лепить

- минимум кода для дальнейшего seo и быстрой загрузки страниц: (одна папка картинок "i"), одна папка "css" "js" со стилями и скриптами

- читаемость кода, чтобы мы могли править в дальнейшем чужой код

пример наверстаных нами сайтов:

www.rt-parnas.ru

www.madara-ac.ru

http://tatweld.sdelali.ru

html5 css3 также приветствуется - т. к. возможно и длительное сотрудничество

просьба указать цену за верстку титула + 1 внутренней приведенного макета