Верстка 3 макетов + jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок221 просмотр

Необходимо сверстать () 3 макета с использованием html5 тегов (таких как

).

Для IE подключаем html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js

Главная + 2 внутренние. Так же потребуется уверенное знание jquery.

Макеты и описание по ним в архиве nsvb.ru/projects/photo/tz.zip

Ищу профессионального верстальщика, который понимает как должны вести себя различные блоки на сайте, что б не приходилось объяснять очевидные вещи.

Верстка должна быть семантичной, названия классов правильными, валидность приветствуется.

Браузеры - IE7+, Opera 11+, FF13+, Safari5+, Safari MacOs, Google Chrome

Попиксельная точность не требуется, но и расхождения в 10-20 пикселей не допустимы :)

Если понравится верстка - возможно длительное сотрудничество.

Предлагайте стоимость и сроки. Крайний срок исполнения - среда, но хотелось бы раньше, макеты не сложные.

Оплата wmr после проверки.

HTMLJavaScriptjQuerymacOS
13 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$85
3 дня
Дмитрий хороший верстальщик, все сделал как требовалось, оперативно внес необходимые правки. Обязательно обращусь еще :) Спасибо.
Приятно работать с Артемом. Четко поставил задание, сразу все проверил и без задержек оплатил. Буду рад поработать еще, над Вашими проектами! П.С. Спасибо за бонус :)

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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