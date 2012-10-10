Верстка 3 макетов + jQuery

Необходимо сверстать () 3 макета с использованием html5 тегов (таких как

).

Для IE подключаем html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js

Главная + 2 внутренние. Так же потребуется уверенное знание jquery.

Макеты и описание по ним в архиве nsvb.ru/projects/photo/tz.zip

Ищу профессионального верстальщика, который понимает как должны вести себя различные блоки на сайте, что б не приходилось объяснять очевидные вещи.

Верстка должна быть семантичной, названия классов правильными, валидность приветствуется.

Браузеры - IE7+, Opera 11+, FF13+, Safari5+, Safari MacOs, Google Chrome

Попиксельная точность не требуется, но и расхождения в 10-20 пикселей не допустимы :)

Если понравится верстка - возможно длительное сотрудничество.

Предлагайте стоимость и сроки. Крайний срок исполнения - среда, но хотелось бы раньше, макеты не сложные.

Оплата wmr после проверки.