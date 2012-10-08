Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок256 просмотров

Необходимо сверстать сайт по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14IyhDs9h_ayrYgqfcQrrdfDWZM3N3n1zA7bm5Ndgmn0/edit

Срок выполнения: максимум 2 дня.

Пишите Ваши предложения по ценам.

13 лет назад
dancer2
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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