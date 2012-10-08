Здравствуйте, Дамы и Господа :) Итак, требуется специалист по shop script или webasyst для запуска двух сайтов. Задачи - верстка и привязка существующего дизайна, а так же некоторые программные доработки, не особенно ...
Верстка сайта
Необходимо сверстать сайт по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14IyhDs9h_ayrYgqfcQrrdfDWZM3N3n1zA7bm5Ndgmn0/edit
Срок выполнения: максимум 2 дня.
Пишите Ваши предложения по ценам.
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