Верстка страницы (калькулятора)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок197 просмотров

Собственно нужно сделать хоть и не дорого, но качественно - верстку 1 страницы

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13 лет назад
stroyport
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$30
1 день
Сделал быстро и без вопросов внес правки в верстку за что огромное спасибо
Виталий отличный заказчик! Приятно работать с такими людьми. Оплату произвел вовремя, РЕКОМЕНДУЮ. Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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