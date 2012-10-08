Добрый день. Необходимо заверстать psd в html. Кроссплатформенно.
Фиксинг ошибок на сайтах (Photoshop/верстка)
Работа Удаленная / Постоянна (занятость 6-8 часов в день)
Оплата: 400 руб. сутки / 12.000 рублей в месяц.
В общем ситуация следующая: Имеется довольно большая группа сайтов, которая была «эвакуирована» с проблемного хостинга. Некоторые сайты изменили адрес, некоторые сайты имеют не корректную верстку (и ее иногда требуется править), а у некоторых сайтов имеются битые ссылки, картинки и т.п.
Что бы восстановить работоспособность сайтов и привести их в надлежащий вид (согласно ТЗ, которое будет передано вам) необходим человек со знаниями:
- Adobe Photoshop (иногда придется затирать изображения на логотипах и изображениях, т.к некоторые сайты изменили свой адрес. В редких случаях необходимо будет нарисовать логотип или шапку)
- Отличное знание HTML (т.к иногда придется править верстку сайтов)
- Пунктуальность и аккуратность (т.к придется вылавливать битые страницы на сайтах, а так же изменять некоторые данные на всех остальных страницах)
Все сайты статичные и не большие. От 5 до 100 страниц.
Суть работы заключается в следующем: Вы получаете список проектов, далее на основании ТЗ (с набором общих правил) вы просматриваете каждую страницу проекта, ищите на ней не точности, ошибки, далее делаете необходимые правки.
На выходе у вас должен получиться полностью просмотренный, перелопаченный проект.
К проекту прикреплено небольшое ТЗ, что бы убедиться, что вы знаете HTML, а так же владеете графическим редактором и пунктуальны.
В сутки должно быть переработано ~ 20 проектов. Если первичное ТЗ не вызовет у вас отвращения (т.к работа кропотливая) и вы не сделаете ошибок (аля налеплю от балды), то считайте что проект ваш.
P.S “В ТЗ есть проект 34дом ру. Задача: удалить все мусорные страницы и переделать на остальных страницах путь до единственно нужной страницы + Правила из ТЗ”
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