Фиксинг ошибок на сайтах (Photoshop/верстка)

Работа Удаленная / Постоянна (занятость 6-8 часов в день)

Оплата: 400 руб. сутки / 12.000 рублей в месяц.

В общем ситуация следующая: Имеется довольно большая группа сайтов, которая была «эвакуирована» с проблемного хостинга. Некоторые сайты изменили адрес, некоторые сайты имеют не корректную верстку (и ее иногда требуется править), а у некоторых сайтов имеются битые ссылки, картинки и т.п.

Что бы восстановить работоспособность сайтов и привести их в надлежащий вид (согласно ТЗ, которое будет передано вам) необходим человек со знаниями:

- Adobe Photoshop (иногда придется затирать изображения на логотипах и изображениях, т.к некоторые сайты изменили свой адрес. В редких случаях необходимо будет нарисовать логотип или шапку)

- Отличное знание HTML (т.к иногда придется править верстку сайтов)

- Пунктуальность и аккуратность (т.к придется вылавливать битые страницы на сайтах, а так же изменять некоторые данные на всех остальных страницах)

Все сайты статичные и не большие. От 5 до 100 страниц.

Суть работы заключается в следующем: Вы получаете список проектов, далее на основании ТЗ (с набором общих правил) вы просматриваете каждую страницу проекта, ищите на ней не точности, ошибки, далее делаете необходимые правки.

На выходе у вас должен получиться полностью просмотренный, перелопаченный проект.

К проекту прикреплено небольшое ТЗ, что бы убедиться, что вы знаете HTML, а так же владеете графическим редактором и пунктуальны.

В сутки должно быть переработано ~ 20 проектов. Если первичное ТЗ не вызовет у вас отвращения (т.к работа кропотливая) и вы не сделаете ошибок (аля налеплю от балды), то считайте что проект ваш.

P.S “В ТЗ есть проект 34дом ру. Задача: удалить все мусорные страницы и переделать на остальных страницах путь до единственно нужной страницы + Правила из ТЗ”

ТЗ: http://www.sendspace.com/file/qfo2do