Настройка меню навигации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок407 просмотров

Нужно настроить корректное отображение меню навигации http://crush.su/

13 лет назад
V979
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад
$10
1 день
Хорошо выполнил ТЗ в течении 30 минут. Рекомендую.
Четкий ТЗ, приятно работать!

Заявки фрилансеров

Spamol
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 лет назад