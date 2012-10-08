Необходимо выполнить совсем несложную вёрстку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок290 просмотров

Задача: сверстать небольшую промо-страничку из PSD, задача совсем простая, поэтому $5 исполнителю. PSD исполнителю

13 лет назад
marving71
Вадим 
31 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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