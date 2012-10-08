Сверстать простой шаблон и поставить на Joomla 2.5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок208 просмотров

Верстка простого шаблона в HTML5 + интеграция на joomla 2.5

В заявке обязательно указывайте бюджет и сроки.

HTMLJoomla
13 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров