Требуется сверстать и установить все на WP, Ключевые моменты: NB !!! ...
Сверстать простой шаблон и поставить на Joomla 2.5
Верстка простого шаблона в HTML5 + интеграция на joomla 2.5
В заявке обязательно указывайте бюджет и сроки.
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