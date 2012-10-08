Поправить валидность кода (под ключ)

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Закрыт3 заявки192 просмотра

Ошибки кода/CSS: 68 Errors, 0 warning(s);

http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A//www.rabotavitalii.ru/

Ошибки кода/HTML: 27 Errors, 0 warning(s);

http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Frabotavitalii.ru%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0

Сайт на UMI CMS. Нужно сделать срочно - в течение нескольких часов. Пишите цену в проект.

CSSHTML
13 лет назад
szk87
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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