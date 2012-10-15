Выполнить верстку для WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок259 просмотров

1. Нужно сверстать шаблон для Wordpress – исходники пришлю исполнителю.

2. Верстать нужно 2 страницы – главную и внутреннюю.

3. Верстку производить на нашем хостинге – доступы пришлю исполнителю.

4. Все элементы, которые нарисованы должны быть сверстаны, и находиться на отдельной странице.

От исполнителя требуется:

-ответственность

-исполнительность

WordPress
13 лет назад
nextmap
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pingvincible
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Спасибо за выполненную работу! Все сделано именно так как я хотел и в срок. Успехов и удачи!
Андрей очень хороший заказчик: все четко объяснил, быстро принял работу, легко оплатил. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

pingvincible
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад