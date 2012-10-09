Верcтка макетов

Требуется верстка макета, похожего по сложности на приложенное изображение. При успешном выполнении работы готовы передать еще пару похожих макетов в работу. Требования: совместимость с Firefox, Opera, Chrome и Internet Explorer 7-9.

От вас мне нужны сроки и цены на выполнения работы. Также оставляйте свои контактные данные (предпочтительнее e-mail и skype).