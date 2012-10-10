Срочно сверстать страницу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки263 просмотра

Нужно сверстать одну страницу средней сложности.

Обязательна кроссбраузерность и внимание к мелочам.

Пишите в icq 424 136 868 со ссылкой на профиль.

Спасибо.

13 лет назад
shaida
Шайда 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Хороший специалист. Выполнил работу качественно и в срок :)
С вами приятно работать! Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад