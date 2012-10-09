Сверстать шаблон под Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок209 просмотров

Есть эскиз несложного сайта

Необходимо создать шаблон под Joomla+virtuemart

Joomla
13 лет назад
Shurf01
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alexjoomla
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Платит 50% после плохого отзыва. потом опять проподает!!!

Заявки фрилансеров

alexjoomla
Алексей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад