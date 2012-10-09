Нужно сверстать одну страницу средней сложности. Обязательна кроссбраузерность и внимание к мелочам. Пишите в icq 424 136 868 со ссылкой на профиль. Спасибо.
Сверстать шаблон под Joomla
Есть эскиз несложного сайта
Необходимо создать шаблон под Joomla+virtuemart
Выбранный исполнитель
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