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Отзывы заказчиков
$130
0 баллов
11 лет назад
После того как я выслал все макеты, исчез почти на неделю и не отвечал ни на сайте ни в аське ни в скайпе. Просто исчез из сети. Прождав 3 дня я передал работу другому исполнителю и через 2 дня получил готовый сайт. Через неделю появился и сообщил что у него сдох винт... Я все понимаю, бывают потопы, пожары и форс-мажеры всякие, но я не верю что за 3 дня нет возможности выйти в сеть (у друзей или знакомых, из офиса, ну на крайняк из интернет кафе) и сообщить заказчику о том что или переносятся сроки или отказ от работы... Вобщем чтобы человек не сидел в неведении и не ждал у моря погоды.
$33
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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