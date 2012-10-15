После того как я выслал все макеты, исчез почти на неделю и не отвечал ни на сайте ни в аське ни в скайпе. Просто исчез из сети. Прождав 3 дня я передал работу другому исполнителю и через 2 дня получил готовый сайт. Через неделю появился и сообщил что у него сдох винт... Я все понимаю, бывают потопы, пожары и форс-мажеры всякие, но я не верю что за 3 дня нет возможности выйти в сеть (у друзей или знакомых, из офиса, ну на крайняк из интернет кафе) и сообщить заказчику о том что или переносятся сроки или отказ от работы... Вобщем чтобы человек не сидел в неведении и не ждал у моря погоды.