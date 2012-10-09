Добавить и оформить элементы javascript/jQuery

Доброго времени суток! Ищу человека, который сможет помочь с яваскриптами в верстке. Хотелось бы найти специалиста для постоянного сотрудничества, регулярно сталкиваюсь с подобными задачами. На данный момент нужно:

- сделать стили для radio (предпочтительно плагин Fancy для jQuery)

- сверстать стиль для datepicker

- сделать для формы элемент "переключатель"

- один скрипт после копирования верстки перестал работать, нужно исправить (возможно какой-нибудь файл не скопировался или параметр задан не верно). Скрипт элементарный, разворачивает подкатегории при наведении на ссылку родительского раздела.

Жду от вас сроки и стоимость.

Оплата по факту. Желательно исполнитель из Украины с картой приватбанка.