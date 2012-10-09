Добавить и оформить элементы javascript/jQuery

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок134 просмотра

Доброго времени суток! Ищу человека, который сможет помочь с яваскриптами в верстке. Хотелось бы найти специалиста для постоянного сотрудничества, регулярно сталкиваюсь с подобными задачами. На данный момент нужно:

- сделать стили для radio (предпочтительно плагин Fancy для jQuery)

- сверстать стиль для datepicker

- сделать для формы элемент "переключатель"

- один скрипт после копирования верстки перестал работать, нужно исправить (возможно какой-нибудь файл не скопировался или параметр задан не верно). Скрипт элементарный, разворачивает подкатегории при наведении на ссылку родительского раздела.

Жду от вас сроки и стоимость.

Оплата по факту. Желательно исполнитель из Украины с картой приватбанка.

JavaScriptjQuery
13 лет назад
POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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