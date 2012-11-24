Приватный проект для Мирона Яцкевича (mirekua)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки143 просмотра

Верстка и программирование магазина по продаже дубликатов номерных знаков и сувенирных табличек

13 лет назад
karim_f
Карим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mirekua
50 лет
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
13 лет назад
$500
35 дней
Ответственный исполнитель. Рекомендую
Всегда на связи. Не задерживает оплату. Рекомендую

Заявки фрилансеров

mirekua
50 лет
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
13 лет назад

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