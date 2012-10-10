Нужно сверстать где то 6 страниц одного сайта. Кидайте цены и контакты
Вёрстка. Приватно для art-kub
Приватно для Арт-куб Юрий (art-kub). Вёрстка авто сайта.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- HTML-верстка31 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен веб-мастер сделать мелкие правки по верстке и дизу. Сайт на битриксе.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Верстка и программирование магазина по продаже дубликатов номерных знаков и сувенирных табличекЗавершен13 лет назад
- $10
Доброго времени суток. Подкину работку по верстке простенького сайта. На последней странице коменты и3 группы вкЗавершен13 лет назад
- $50
Привет. есть дизайн. нужно натянуть его на движок joomla 1.5.25 думаю, все понятно. подробности исполнителю.HTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть эскиз несложного сайта Необходимо создать шаблон под Joomla+virtuemartЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужно сверстать одну страницу средней сложности. Обязательна кроссбраузерность и внимание к мелочам. Пишите в icq 424 136 868 со ссылкой на профиль. Спасибо.Завершен13 лет назад
- $100
Уже есть свёрстанный дизайн, необходимо надеть на Магенту Сроки горят!HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется верстка макета, похожего по сложности на приложенное изображение. При успешном выполнении работы готовы передать еще пару похожих макетов в работу. Требования: совместимость с Firefox, Opera, Chrome и Internet Explorer 7-9. От ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перевести имеющуюся html вёрстку в шаблон для wordpress. От Вас цена и сроки. Прошу обратить особое внимание цена и сроки! Абстрактные предложения не рассматриваются. ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад