Вёрстка. Приватно для art-kub

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка95 просмотров

Приватно для Арт-куб Юрий (art-kub). Вёрстка авто сайта.

13 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

art-kub
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличная быстра вёрстка, хороший человек. Без сомнения буду обращаться ещё не один раз. Спасибо, Юра!
Отличный заказчик, всегда на связи. Оперативно отвечает на вопросы и своевременно оплачивает работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

art-kub
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад