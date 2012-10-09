Проверить кроссбраузерность и валидность верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка116 просмотров

Проверить кроссбраузерность и валидность верстки. По возможности протестировать на iPhone и iPad. Выполнить нужно сегодня

13 лет назад
vesna_yuliya
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров