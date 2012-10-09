Частые заказы на верстку макетов. Расценки 10$ главная и 5$ внутренние.
Верстка требуется
Фикс, нужна валидность-кроссбраузерность, предоплата, полная оплата после тестирования и приема работы. Внимательно смотрите макеты, там есть еще пара страниц в скрытых слоях - жду оценок. По деньгам желательно 150 баксов. Сроки - макс. неделя. Если отзывов мало - не пишите, все-равно не выберу. Ссылка на псд http://sujdenie.ru/PSD.rar
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