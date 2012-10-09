Верстка требуется

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок241 просмотр

Фикс, нужна валидность-кроссбраузерность, предоплата, полная оплата после тестирования и приема работы. Внимательно смотрите макеты, там есть еще пара страниц в скрытых слоях - жду оценок. По деньгам желательно 150 баксов. Сроки - макс. неделя. Если отзывов мало - не пишите, все-равно не выберу. Ссылка на псд http://sujdenie.ru/PSD.rar

13 лет назад
Crist
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров