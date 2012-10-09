Верстка и возможно программирование

Здравствуйте!

По ссылке архив, там 25 страниц в jpg

http://narod.ru/disk/62172505001.96254393ef4280b156102f5269169b13/JPG.rar.html

Нужна верстка.

От вас цена и срок.

Спасибо!

По прогингу дополнение если кто-то желает:

Задача:

валидная кроссбраузерная верстка + js + ajax

Примечания:

плеер html5 (желательно делать сразу с поддержкой видео, т.к. в дальнейшем эта ф-я будет);

все переходы по ссылкам, события нажатия элементов, отправка данных форм и т.д. через ajax, плеер не должен прерываться при проигрывании, не использовать iframe

Интересуют сроки и стоимость.