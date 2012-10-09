Сверстать внутренние страницы.
Верстка и возможно программирование
Здравствуйте!
По ссылке архив, там 25 страниц в jpg
http://narod.ru/disk/62172505001.96254393ef4280b156102f5269169b13/JPG.rar.html
Нужна верстка.
От вас цена и срок.
Спасибо!
По прогингу дополнение если кто-то желает:
Задача:
валидная кроссбраузерная верстка + js + ajax
Примечания:
плеер html5 (желательно делать сразу с поддержкой видео, т.к. в дальнейшем эта ф-я будет);
все переходы по ссылкам, события нажатия элементов, отправка данных форм и т.д. через ajax, плеер не должен прерываться при проигрывании, не использовать iframe
Интересуют сроки и стоимость.
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