Сверстать 3 страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки227 просмотров

Имеются psd файлы. сверстать кроссбраузерно, читабельно, пиксель в пиксель.

13 лет назад
kara_feo
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mirro44ka
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

mirro44ka
Ольга 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад