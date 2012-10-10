Доработка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок134 просмотра

Довести сайт до рабочего состояния.Привести в порядок шаблон.Сделать верстку.+ еще несколько моментов.Подробности для кандидатов.

Joomla
13 лет назад
Perseisam
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров