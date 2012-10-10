Кроссбраузерная резиновая верстка + JS опционально

Нужно сверстать несколько страниц резиново и кроссбраузерно по существующему дизайну.

Макеты во вложении. Формат исходников psd.

Также можно при желании сделать несложные js скрипты (карусель с обработкой событий и всплывающие модальные окна), если есть опыт.

Внешний вид во вложении.

В ответах, пожалуйста, указывайте стоимость как с js так и без.

Сроки вторичны первична стоимость.