Требуется html верстальщик для удаленной работы фултайм. Проекты интересные и очень интересные. Необходимые навыки: - Валидная, кроссбраузерная верстка - Умение верстать как блочно так и ...
Кроссбраузерная резиновая верстка + JS опционально
Нужно сверстать несколько страниц резиново и кроссбраузерно по существующему дизайну.
Макеты во вложении. Формат исходников psd.
Также можно при желании сделать несложные js скрипты (карусель с обработкой событий и всплывающие модальные окна), если есть опыт.
Внешний вид во вложении.
В ответах, пожалуйста, указывайте стоимость как с js так и без.
Сроки вторичны первична стоимость.
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