Кроссбраузерная резиновая верстка + JS опционально

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок154 просмотра

Нужно сверстать несколько страниц резиново и кроссбраузерно по существующему дизайну.

Макеты во вложении. Формат исходников psd.

Также можно при желании сделать несложные js скрипты (карусель с обработкой событий и всплывающие модальные окна), если есть опыт.

Внешний вид во вложении.

В ответах, пожалуйста, указывайте стоимость как с js так и без.

Сроки вторичны первична стоимость.

JavaScript
13 лет назад
drybochkin
Дмитрий 
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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