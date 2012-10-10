Сверстать одну страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок240 просмотров

Нужно сверстать данную страницу http://i26.fastpic.ru/big/2012/1010/f1/6c3fb330290da3ebcf48b318dcb9bff1.jpg

Пишем цены.

13 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Василий отлично справился с задачей. Буду обращаться и всем рекомендую! Спасибо!
Таких заказчиков еще поискать нужно, было одно удовольствие работать с Егором, коммуникабельный и последовательный человек) Большое вам спасибо, буду рад продолжить сотрудничество.
jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Виталий вешал сайт на сервер. Справился за пять минут. Показал, где какие файлы лежат, как редактировать. Спасибо!
Четко изложена задача. Оплата мгновенно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vKozyr
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад