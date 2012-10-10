Сверстать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок228 просмотров

Нужно сверстать сайт онлайн фильмов. Главная страница и страница второго уровня. С Вас отзывы, портфолио.

- HTML5 + CSS3

- JS, jQuery не использовать, весь код на html5 + css3

- Кроссбраузерность (IE6+, FF3.5+, Opera10.5+, Safari, Chrome)

- Соблюдение стандартов W3C

- SEO-friendly (блок контента должен быть выше боковых блоков и футера)

- Чистота и аккуратность кода

- Максимальная оптимизация

- DLE 9.7

DLEHTMLJavaScriptjQuery
13 лет назад
krukau
Виктор 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров