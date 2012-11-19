Верстка сайта

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Завершен27 заявок381 просмотр

Необходимо сверстать сайт, в предложении пожалуйста укажите примерную стоимость страницы (которая в приложении), а также срок.

13 лет назад
artyom_keydunov
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Рекомендую.
Работали с Артемом несколько раз, сотрудничеством остался доволен. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад