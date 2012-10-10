Нужен верстальщик на постоянной основе

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки183 просмотра

Нужен грамотный верстальщик. Проживание только Киев, т.к. нужно будет лично общаться. Знания - HTML, CSS, JavaScript. Большим плюсом будет владение PHP.

ЗП 500 у.е.

CSSHTMLJavaScriptPHP
13 лет назад
lancers2012
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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