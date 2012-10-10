Есть исходники в .ai + замечания в текстовом виде по верстке. Шаблоны в html Необходимо поправить. Кто готов поработать?
Нужен верстальщик на постоянной основе
Нужен грамотный верстальщик. Проживание только Киев, т.к. нужно будет лично общаться. Знания - HTML, CSS, JavaScript. Большим плюсом будет владение PHP.
ЗП 500 у.е.
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