Сверстать и натянуть на Joomla

Есть готовый сайт, надо подправить дизайн чтобы ровнехонько везде все было и аккуратно, изменить дизайн цвета и внешний вид, сделать посовременнее и удобнее. Глобальных правок делать не надо. Добавить нормальные выпадающие окна, оживить его и ...