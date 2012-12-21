Сверстать PSD на DLE 9.7

Сайт состоит из главной и 5 страниц такого же типа. В хедере JS галлерею прикрутить из 4-х слайдов. Верстку нужно натянуть на wordpress. Сверстать нужно именно так как нарисован дизайн. Чисто, валидно, сохранив все шрифты ...