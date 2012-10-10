Приватный проект для Рыбка Александр (alraa)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка208 просмотров

Необходима верстка титулки и 15 внутренних страниц портала из psd.

13 лет назад
duduka_stas
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
$270
15 дней
Работа сдана в срок, учтены все мои пожелания, верстка сделана на высоком уровне. Могу смело рекомендовать к сотрудничеству.
Отработали сложный объемный проект. Стас зарекомендовал себя с наилучшей стороны, приятно работать. Продолжаем сотрудничество!!!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад

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