Верстка главной и внутренних страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт33 заявки222 просмотра

Уважаемые фрилансеры, нужна верстка страниц. Предварительные макеты - www.gystudio.ru/arc.zip.

PSD - выбранному исполнителю.

Верстка должна быть валидной, кроссбраузерной.

На выходе должно получиться:

папка css (в ней файл стилей и папка с нарезанными изображениями) + html - файлы страниц

CSSHTML
13 лет назад
yger
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Выправить верстку

    Есть исходники в .ai + замечания в текстовом виде по верстке. Шаблоны в html Необходимо поправить. Кто готов поработать?

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • HTML-верстальщик

    Добрый день. Проект финансового интерактивного сайта для пользователя. Нужно сверстать заглушку на сайт. Так что бы не плыло в разных браузерах. Далее заняться сайтом. Особые ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать PSD на DLE 9.7

    $50

    Здравствуйте, нужно сверстать очень быстро вот такой дизайн http://s07.radikal.ru/i180/1210/50/4375c0423a63.jpg DLE 9.7 ICQ - 625537395

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка для e-mail рассылки

    $15

    Здравствуйте,задача такая: Сделать верстку без стилей,тоесть все стили прописаны внутри построчно! Желательно,чтоб человек знал о чем идет речь!(Долговременное сотрудничество) Прикрепляю аналогичный пример http://illusion-ds.net/assets/images/portfolio/Web/Hi-Fun.jpg Предоставляю psd формат

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Натяжка дизайна

    Нужно натянуть дизайн на самописный движок ! сайт igold.ru . Нужна верстка ! Функционал весь оставляем как здесь – test.igold.ru/ Меняем только цветовую гамму!

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта на WordPress

    $70

    Здравствуйте веб-мастера! Задача следующая: Реализовать готовый дизайн. Наполнить текстом и фотографиями (до 10 текстов и до 20 фоток). Загрузить его на хостинг. Из функций: поиск и плагин соц. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменение верстки существующего сайта

    Задача в следующем, есть работающий сайт, необходимо изменить верстку главной страницы Добавить слайдер с листингом фотографий/видео (jquery, lightbox) HTML + JS + CSS шаблона готов предоставить. Подробности по почте: [email protected] ...

    CSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад