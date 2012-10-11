Нужна качественная и чистая верстка одной страницы.

Единственное пока я буду выбирать исполнителя дизайнер произведет несколько правок, уберет иконки языков и сделай по аналогии sony.ru , когда идет иконка флага и язык, а далее нажимаем и будет еще пять языков, каждая строчка которого иконка - язык...