Срочная верстка и натяжка на WP

Отлично справился с поставленной задачей. Меня удивило то, как именно он работает- огромнейшее внимание к мелочам! Я такого еще не встречал! Даже того, чего не было в дизайне, было реализовано и вышло отлично. Спасибо большое за высококачественную работу!