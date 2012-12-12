Срочная верстка и натяжка на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка114 просмотров

Срочно и недорого нужна верстка и интеграция в Wordpress.

Валидность и кроссбраузерность.

ЧПУ

Все заголовки под

, строгая иерархия заголовков: h1>h2>h3

Настройка редиректа для www и без через .htaccess.

Все возможные дубли страниц должны закрываться через robots.txt

Оставляйте заявки, psd макет отошлю выбранным исполнителям.

Бюджет - до 50$.

WordPress
13 лет назад
dimcheg
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Отлично справился с поставленной задачей. Меня удивило то, как именно он работает- огромнейшее внимание к мелочам! Я такого еще не встречал! Даже того, чего не было в дизайне, было реализовано и вышло отлично. Спасибо большое за высококачественную работу!
Чувствуется опыт и профессионализм как просто человека, так и заказчика. Четкое осознание результата формирует понятную задачу для исполнителя, что особенно ценно. Благодарю за доверие и возможность сотрудничать. Обращайтесь еще!

Заявки фрилансеров

crazyyy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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