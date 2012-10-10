Дизайн и верстка блока под WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок135 просмотров

Требуется создание дизайна блога и верстка под WordPress, на основе имеющегося дизайна сайта(ihc.ru).

WordPress
13 лет назад
izyalex81
Скоцкий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров