Перенос меню с WP на Joomla

И так есть шаблон на wordpress и joomla, нужно перенести внешний вид меню с wordpress на joomla.

Единственно что 2 сайта в нете нету, они находяться в архиве... поетому сайт на joomla нужно поднять и мне показать что меню действительно сделано - потом скажу спасибо, оплачу и пришлете мне архив..

либо сверстать меню и обьяснить как поставить на joomla, прислать беки какието...