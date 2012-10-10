Перенос меню с WP на Joomla

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И так есть шаблон на wordpress и joomla, нужно перенести внешний вид меню с wordpress на joomla.

Единственно что 2 сайта в нете нету, они находяться в архиве... поетому сайт на joomla нужно поднять и мне показать что меню действительно сделано - потом скажу спасибо, оплачу и пришлете мне архив..

либо сверстать меню и обьяснить как поставить на joomla, прислать беки какието...

JoomlaWordPress
13 лет назад
creative-way
Руслан Ткач 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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