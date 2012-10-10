Требуется создание дизайна блога и верстка под WordPress, на основе имеющегося дизайна сайта(ihc.ru).
Доработка функций в CMS DLE
Нужно доработать такие моменты как:
- Дополнительные поля
- Создать некоторые статические страницы (я дам шаблон)
- Некоторые фиксы, консультация
Подробнее в ЛС.
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