Доработка функций в CMS DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки120 просмотров

Нужно доработать такие моменты как:

- Дополнительные поля

- Создать некоторые статические страницы (я дам шаблон)

- Некоторые фиксы, консультация

Подробнее в ЛС.

DLE
13 лет назад
vladvm
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров