Отверстать и поставить на CMS готовый дизайн

Добрый день, необходимо срочно отверстать и поставить на движек готовый дизайн интернет магазина.

Есть четкое ТЗ с подробным описанием необходимого функционала и качественно нарисованный дизайн (ЦМС Опен карт)!

Время жестко ограниченно начать нужно было еще вчера!

Крайне интересный проект со своевременной оплатой.

Указывайте цены и сроки.

Если ваше предложение Меня заинтересует буду связываться на прямую через icq или skype.

Срочно жду предложений!