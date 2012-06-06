Добрый день, сделать копию сайта на другом домене, чтобы информация была одна и та же, но сайты друг от друга не зависели, если что-то меняется на одном сайте, эти изменения не касались другого. Сайт на ...
Отверстать и поставить на CMS готовый дизайн
Добрый день, необходимо срочно отверстать и поставить на движек готовый дизайн интернет магазина.
Есть четкое ТЗ с подробным описанием необходимого функционала и качественно нарисованный дизайн (ЦМС Опен карт)!
Время жестко ограниченно начать нужно было еще вчера!
Крайне интересный проект со своевременной оплатой.
Указывайте цены и сроки.
Если ваше предложение Меня заинтересует буду связываться на прямую через icq или skype.
Срочно жду предложений!
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