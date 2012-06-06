1. Использовать PHP 5, CodeIgniter-framework. 2. Описание данных, логики работы приводится в файле. 3. Необходимо реализовать только бизнес-логику и управление данными сайта. Все что, связано с презентацией сайта(View ...
Wordpress плагин
Нужно написать плагин для блогового движка Wordpress или найти таковой готовый (сам найти не смог), стоимость от этого не изменится.
В итоге мне нужно предостаить рабочий архив плагина, который ставится через админку и полноценно функционирует.
Картинка с подробностями во вложении.
По нажатию на блок с рубриками должно появляться окно отсеивания рубрик. Можно выбирать одну или несколько, либо выбрать все. Затем после нажатия на "ок" новости в ленте должны быть отсеены по этому фильтру.
Фильтр показывается для читателя над лентой новостей, должен представлять из себя список читаемых рубрик. Выводиться они должны через запятую. Даже если их много, обрезать их и ставить многоточие не нужно. Нажатие на этот список ведет в окошко отсеивания.
Окно должно появляться без перезагрузки страницы, перезагрузка допускается только после формирования списка нужных рубрик и нажатия на "ок". При показе использовать плавную анимацию выцветания. Используйте jquery.
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