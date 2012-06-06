Про глюки: 1) Глюк на странице http://autodetails.by/taxonomy/term/154 вначале сортировка товаров ровная, а дальше товары сдвинуты в левую сторону. 2) К примеру: ...
Доработка сайта.
Необходимо доработать сайт.
На данный момент есть несколкьо давольно крупных задачь:
1) Сайт не работает под ios (айфоны, айподы и т.д.). С обычного сафари на копьютере - все хорошо, а ios - не работает
2)Нужно изменить систему расчета доставки следующим образом:
В данный момент предлагается два вида доставки на выбор. В зависимости от местаположения заказчика.
Нужно добавить следующие критерии:
а) Если в заказе присутствуют несколкьо определенных ресторанов, то стоимость доставки автоматически увеличивается на 100р.
Рестораны: (кфс+сабвэй, картошка+сабвэй), + надо оставить возможность редактировать набор этих связок, если будет увеличиваться количество ресторанов и варианты их комбинирования (редактирования связок хотябы при помощи разработчика).
Если эта функция отрабатывает, то под корзиной. (между "картой доставки" и красной полосой над ценой) появляется надпись "*стоимость доставки увеличена на 100р, т.к. рестораны находятся в разных частях города"
б) Если стоимоть заказа превышает 1000 рублей - стоимость доставки удваивается (увеличивается на еще одну стоимость доставки за каждую 1000). Например, если заказ на 2,500р, и выбрат тариф 150, то итоговая стоимость доставки составит 150+150+150 = 450р.
Если при этом заказ еще и скомбинирован из разных ресторанов (см. предыдущий пункт), то еще +100 итого 550р.
Если срабытывает эта функция, то там же, где и в первом случае появляется сноска "*При суммарной стоимости заказа свыше 1000 рублей, стоимоть доставки увеличивается в 2 раза".
3)В IE сайт отображается, но расползается
Кроме этих заданий есть и другие. И более сложные и более простые.
Жду ваших комментариев и предложений в ЛС или сюда.
Готов к подробномсу обсуждению. очень хотелось бы найти человека, с которым и далее можно былобы работать по этому проекту.
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