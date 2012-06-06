Доработка сайта.

Необходимо доработать сайт.

www.podmac.ru

На данный момент есть несколкьо давольно крупных задачь:

1) Сайт не работает под ios (айфоны, айподы и т.д.). С обычного сафари на копьютере - все хорошо, а ios - не работает

2)Нужно изменить систему расчета доставки следующим образом:

В данный момент предлагается два вида доставки на выбор. В зависимости от местаположения заказчика.

Нужно добавить следующие критерии:

а) Если в заказе присутствуют несколкьо определенных ресторанов, то стоимость доставки автоматически увеличивается на 100р.

Рестораны: (кфс+сабвэй, картошка+сабвэй), + надо оставить возможность редактировать набор этих связок, если будет увеличиваться количество ресторанов и варианты их комбинирования (редактирования связок хотябы при помощи разработчика).

Если эта функция отрабатывает, то под корзиной. (между "картой доставки" и красной полосой над ценой) появляется надпись "*стоимость доставки увеличена на 100р, т.к. рестораны находятся в разных частях города"

б) Если стоимоть заказа превышает 1000 рублей - стоимость доставки удваивается (увеличивается на еще одну стоимость доставки за каждую 1000). Например, если заказ на 2,500р, и выбрат тариф 150, то итоговая стоимость доставки составит 150+150+150 = 450р.

Если при этом заказ еще и скомбинирован из разных ресторанов (см. предыдущий пункт), то еще +100 итого 550р.

Если срабытывает эта функция, то там же, где и в первом случае появляется сноска "*При суммарной стоимости заказа свыше 1000 рублей, стоимоть доставки увеличивается в 2 раза".

3)В IE сайт отображается, но расползается

Кроме этих заданий есть и другие. И более сложные и более простые.

Жду ваших комментариев и предложений в ЛС или сюда.

Готов к подробномсу обсуждению. очень хотелось бы найти человека, с которым и далее можно былобы работать по этому проекту.