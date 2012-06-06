Нужно написать плагин для блогового движка Wordpress или найти таковой готовый (сам найти не смог), стоимость от этого не изменится. В итоге мне нужно предостаить рабочий архив плагина, который ставится через админку ...
Внести изменения в сайт drupal 7
Про глюки:
1) Глюк на странице http://autodetails.by/taxonomy/term/154 вначале сортировка товаров ровная, а дальше товары сдвинуты в левую сторону.
2) К примеру: на этой странице, в этой новости http://autodetails.by/news/2012/aktivista-sinih-vederok-kotoromu-ugrozhal-prostrelit-golovu-voditel-shoygu-lishili-prav в синей полоске можно прочитать название этой новости “Активиста "Синих ведерок", которому угрожал прострелить голову водитель ”. Так вот, когда длинное название новости, то оно не помещается в одну строку! Полное название этой новости выглядит так “Активиста "Синих ведерок", которому угрожал прострелить голову водитель Шойгу, лишили прав”. И так во всех новостях. Надо убрать эту полоску и сделать перенос строк, что бы длинное название новости было в двух строчках (без ограничения строк).
К примеру, вот еще одна новость, в которой не видно последнего, одного слова http://autodetails.by/news/2012/mvd-belorusskiy-rynok-avtozapchastey-napolnen-nesertificirovannymi-detalyami здесь не видно слово “деталями”.
Про блоки:
1) В раздел КАТАЛОГ http://autodetails.by/katalog нужен блок КАТАЛОГ ТОВАРОВ с перечнем этих самых групп товаров. Вообще, он там уже есть, но этот список я прописываю вручную, а надо что бы создавая какой-то раздел в каталоге, название раздела автоматически вносилась в этот блок.
Вручную долго сортировать и изменять ссылки.
Про сортировку:
1) Бренды http://autodetails.by/brendy выводить 15 брендов на страницу.
2) Новости http://autodetails.by/news/all выводить 15 новостей на страницу.
3) Статьи http://autodetails.by/story выводить 15 статей на страницу.
Про изменения в блоках:
1) http://autodetails.by/brendy в этом разделе, в блоке БРЕНДЫ (с право), в списке этих самых брендов, уберите квадратики перед каждым брендом.
2) http://autodetails.by/news/all в блоке НОВОСТИ (с правой стороны), можно ли разместить маленькие фото к существующему тексту? Фото+текст+дата. Смотреться будет красиво.
3) http://autodetails.by/story в блоке СТАТЬИ (блок с право), в списке этих самых статей, уберите квадратики перед каждой статьей.
Про эти изменения особенно внимательно изучите!
1) В таксономии, в: data, god, ctrana, gorod, avto, tip-kuzova, tema, tip-topliva… на страницах:
http://autodetails.by/data/2012-05-27-ponedelnik
http://autodetails.by/god/2012
http://autodetails.by/ctrana/rossiya
http://autodetails.by/gorod/moskva-strana-rossiya
http://autodetails.by/avto/lamborghini
http://autodetails.by/tip-kuzova/barketta
http://autodetails.by/tema/avtonovosti и др.
http://autodetails.by/tip-topliva/benzin и др.
Надо какое-то расстояние между статьями. А то всё как-то налеплено плотно друг к другу.
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