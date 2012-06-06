Перенести сайт на Битрикс

Добрый день, сделать копию сайта на другом домене, чтобы информация была одна и та же, но сайты друг от друга не зависели, если что-то меняется на одном сайте, эти изменения не касались другого. Сайт на Битриксе, два домена на одном хостинге. Надо чтобы на новом сайте работала 30 дневная пробная версия битрикса.