Необходимо доработать сайт. www.podmac.ru На данный момент есть несколкьо давольно крупных задачь: 1) Сайт не работает под ios (айфоны, айподы и т.д.). С обычного сафари на копьютере - все хорошо, ...
Перенести сайт на Битрикс
Добрый день, сделать копию сайта на другом домене, чтобы информация была одна и та же, но сайты друг от друга не зависели, если что-то меняется на одном сайте, эти изменения не касались другого. Сайт на Битриксе, два домена на одном хостинге. Надо чтобы на новом сайте работала 30 дневная пробная версия битрикса.
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