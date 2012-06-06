Перенести сайт на Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Добрый день, сделать копию сайта на другом домене, чтобы информация была одна и та же, но сайты друг от друга не зависели, если что-то меняется на одном сайте, эти изменения не касались другого. Сайт на Битриксе, два домена на одном хостинге. Надо чтобы на новом сайте работала 30 дневная пробная версия битрикса.

13 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта.

    Необходимо доработать сайт. www.podmac.ru На данный момент есть несколкьо давольно крупных задачь: 1) Сайт не работает под ios (айфоны, айподы и т.д.). С обычного сафари на копьютере - все хорошо, ...

    iOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Wordpress плагин

    $35

    Нужно написать плагин для блогового движка Wordpress или найти таковой готовый (сам найти не смог), стоимость от этого не изменится. В итоге мне нужно предостаить рабочий архив плагина, который ставится через админку ...

    jQueryWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт

    Требуется доработать скрипт для синхронизации информации из объявлений на сайте: www.megapolis.by с информацией на наших аккаунтах на сайтах www.av.by и www.abw.by. Доступа к базам к сайтам www.av.by и www.abw.by нет. Скрпит на сегодняшний момент эффективен ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывести из форума темы на сайт

    $25

    Здравствуйте. Есть сайт (принт скрин с в приложении),там две кладки новости и форум. Форум Phpbb. Надо что бы при клике на форум выводились три последние темы,так же как сейчас выводятся новости. ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • ModX - функционал админки

    Здравствуйте. Нужно изменить вывод шаблонов в админке. Подробнее в личной переписки. Задача нетривиальная на мой взгляд, нужно что-бы вы хорошо разбирались в движке.

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • SimplaCMS - скидочная система

    $100

    Здравствуйте, ув. разработчики! Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) скидочной системы. Техническое задание в приложении. В заявке указывайте сроки и реальную стоимость. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин (server-side)

    Здравствуйте! Требуется написать серверную часть(PHP) и пользовательскую часть(AJAX+JSON) интернет-магазина. Проект достаточно небольшой, и не должен вызвать трудности. Сразу скажу, чтобы Вы не пугались, AJAX+JSON нужен только в трех местах: ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад