SimplaCMS - расширенный личный кабинет клиента

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки210 просмотров

Здравствуйте, ув. разработчики!

Для интернет магазина на базе SimplaCMS требуется разработать модуль (функционал) расширенного личного кабинета клиента, а именно:

- Внутренний счёт (баланс клиента в интернет магазине)

- Партнёрская программа (привлечение клиентов)

- Оставленные отзывы

Техническое задание в приложении.

В заявке указывайте сроки и реальную стоимость.

Заранее благодарен!

13 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$250
10 дней

Заявки фрилансеров

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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