Сайт недвижимости

Приветствую!

В работе сайт агентсва недвижимости.

Тз во вложении. Схемы страниц тоже (каталог и страница объекта как в дизайне)

Предполагалось делать на движке МодХ. Рассмотрим другие варианты известных систем (бесплатных). Самописные движки не предлагать. Нужна возможность в дальнейшем без проблем вносить изменения в функционал.

Работа разбивается на этапы.

На этой неделе нужен готовый каталог. (до 8 числа) Завтра верстка Главной и Каталога.

Крайний последний срок на весь сайт 18 июня !

Поэтому смотрите, чтобы было полностью свободное время в две недели на этот проект.

Бюджет 12 000 руб. Рассмотрю вашу цену.

Поэтапная оплата.

Интересует долгосрочное сотрудничество.