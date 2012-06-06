Обновить форум к последней версии (IPB 3.2.3->3.3)

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Есть форум, стоит на IPB 3.2.3 нужно обновить к 3.3.х (последней актуальной версии), а так же обновить используемый шаблон.

13 лет назад
Yushenko_O
Ющенко 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров