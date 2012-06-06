Обработка файлов сохраненных сессий от Оперы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки139 просмотров

В броузере нет сохранения всех открытых вкладок в избранное и приходиться их сохранять в сессии

В папке C:\Users\User1\AppData\Roaming\Opera\Opera\sessions

накапливается куча таких файлов с расширением WIN

открываются и читаются обычным блокнотом

Надо организовать каталогизацию и поиск по ним, желательно на основе HTML и скриптов, и чтобы я мог закачать к себе на FTP и везде получить доступ к ним

P.s. Возможно как в продолжение сотрудничества очень нужна система хранения своих записок, напоминалок на своем хостинге и чтобы я мог легко получать доступ с любых осей, КПК, планшетов и стационарных компов, но свой скрипт, а не гугл и подобные

Т.е. набрал адрес в броузере занёс записки и готово

Если есть готовое буду рад помощи

HTML
13 лет назад
lekas
Роман 
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
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Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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