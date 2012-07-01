Создать тепмплейт вордпресс из готовой верстки

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок178 просмотров

Есть готовая верстка, нужно создать сайт на вордпресс, есть несколько страниц, о нас, фак, технология, блог + на сайте есть один товар нужна возможность купить через пейпал.

Если есть вопросы пишите, пожалуйста, в brndcrte

WordPress
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

swrko
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$120
2 дня
Роман, молодец работу доводит до конца, качественная работа, корректное общение, сотрудничеством доволен!
Хорошо поработали! Оплата без всяких проблем, Василий всегда на связи. Все вопросы решаются моментально. Доволен совместной работой.

Заявки фрилансеров

swrko
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад